Hilden : Bläck Föös feiern ihr Bandjubiläum auch in Hilden

Bläck Föös feiern ihr Bandjubiläum auch in Hilden

Hilden Die Kölner Kultband tritt endlich ihre Tour an und macht auch in Hilden Station. Bereits im Jahr 2020 feierte die Kölsche Kultband ihr 50-jähriges Bestehen.

Die erfolgreiche Mundart-Band gehört schon fast so zu Köln wie der Dom. Denn die Lieder der Bläck Fööss sind längst weit über die Grenzen des Rheinlands hinaus zu echten Evergreens geworden. „Bye Bye My Love“, „Drink doch ene met“ oder „En unserem Veedel“ – wer kann diese Klassiker nicht mitsingen?

Bereits im Jahr 2020 feierte die Kölsche Kultband ihr 50-jähriges Bestehen. Nun, zwei Jahre später, sind die Musiker mit etwas Verspätung endlich auf Jubiläumstour unterwegs. So heißt die Konzertreihe entsprechend: „Jubiläumstour: 50 Jahre + 2“. Mitfeiern können alle Fans am Samstag, 1. Oktober, ab 20 Uhr, in der Stadthalle Hilden. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.