Aktion vor dem Weihnachtsgeschäft : Black Friday – Umsatzbringer im Kreis

Das aus den USA übernommene Verkaufsprinzip lässt auch im Kreis die Kassen klingeln. Doch nicht alle Händler machen mit – Verbraucherschützer geben Tipps.

Die einen nennen ihn „Black Friday“, andere werben für „Black Thursday” oder gleich für eine ganze schwarze Woche. Die Botschaft all dieser Supermärkte, Internetanbieter und Einzelhandelsgeschäfte ist jedoch immer die gleiche: In dieser Woche vor dem Start des eigentlichen Adventsgeschäfts versprechen sie den Kunden ganz besondere Schnäppchen.

Ein bundesweites Erfolgsmodell, das auch im Kreis Mettmann funktioniert. Carina Peretzke, die Sprecherin des Handelsverbandes für den Kreis, stellt jedenfalls eine große Bereitschaft der Unternehmen fest, sich an den Aktionen rund um den „Black Friday“ zu beteiligen: „Er stellt mittlerweile die erste große Umsatzmarke vor dem eigentlichen Adventsgeschäft dar“, sagt sie.

Dabei hat der deutsche Einzelhandel das Vorbild aus den USA erst vor 13 Jahren übernommen – doch jetzt freut er sich über stetig wachsende Verkaufszahlen: Im vergangenen Jahr haben die Deutschen nach Angaben der Unternehmensberatung PWC 217 Euro am „Black Friday“ und „Cyber Monday“ ausgegeben – letzterer ist eine Erfindung des Online-Handels, mit der auf die Aktion der Geschäfte reagiert wurde. Für die beiden Tage in diesem Jahr werden bereits 254 Euro pro Kunde erwartet. Tendenz steigend.

„Die vielen unterschiedlichen Bezeichnungen haben übrigens damit zu tun, dass der Begriff, Black Friday’ urheberrechtlich geschützt ist“, erklärt Carina Peretzke. Das schränke die Verwendung natürlich ein. Da sich dennoch viele Unternehmen an der Aktion beteiligen wollten, gebe es die interessantesten Varianten: „Ein Discounter hat kurzerhand eine Yellow Week“ ausgerufen“, erklärt die Sprecherin schmunzelnd. Was den Kunden zwar gleichgültig sei, Hauptsache, sie können bei den Schnäppchen zugreifen.

„Euronics XXL Johann+Wittmer“ in Ratingen hat gerade den Sonderprospekt für den Black Friday und die Dekoration im Laden an der Westtangente fertig gestellt. „Rabatte gibt es in jeder Warengruppe“, sagt Sebastian Lausch. Ob Kaffeemaschine, Waschmaschine (statt 499 nun 299 Euro) oder Drucker – viele Artikel würden deutlich preiswerter abgegeben.

Auch Online-Anbieter werben mit den schwarzen Schnäppchen: Doch woran lässt sich erkennen, dass es sich bei dem Kauf tatsächlich auch um einen günstigen handelt? Hier geben die Verbraucherschützer im Kreis Hilfestellung. Bei der Verbraucherzentrale heißt es beispielsweise:

- „Lassen Sie sie nicht von aufgeblasenen Rabatten blenden.“ Einige der vermeintlich fantastischen Sparpreise beruhten auf einem Vergleich mit unverbindlichen Preisempfehlungen der Hersteller. Tatsächlich kassiere jedoch kaum ein Händler die als Mondpreise in Verruf gekommenen UVP. Stichproben der Verbraucherzentrale NRW aus den vergangenen Jahren offenbarten: Durchschnittlich lagen die Preisreduzierungen an solchen Rabatttagen statt versprochener weit über 50 Prozent real nur bei unter 20 Prozent.

- „Machen Sie einen echten Preisvergleich.“ Besonnene Onlineshopper kontaktieren vor dem Kauf kostenlose Suchmaschinen. Dabei sollten aber mindestens zwei eingesetzt werden. Denn, so zeigten Tests der Verbraucherschützer: Es gibt nicht die beste Suchmaschine. Erst wenn sich ein Black-Friday-Angebot damit nicht knacken lässt, kann das Drücken des Kauf-Buttons lohnen.

- „Lassen Sie sich nicht von ablaufenden Bestands-Balken unter Druck setzen.“ Dieses beliebte Marketing-Werkzeug setzen Händler gern als „Folter-Instrument“ bei Kunden ein. Doch zumeist lässt sich nicht erkennen, wie viele vorhandene Artikel hinter dem Balken stecken: Es können zehn, aber gut auch 1000 sein.

- „Überschätzen Sie ablaufende Uhren nicht.“ Reicht die Zeit für eine Überprüfung des scheinbar attraktiven Deals nicht aus, kann in Ausnahmefällen auch mal auf Verdacht gekauft werden. Allerdings sollte anschließend die Preisprüfung umgehend erfolgen. Hält der vorgebliche Schnapp nicht stand, gibt es bei Amazon und vielen anderen Händlern die Möglichkeit, den Kauf zu stornieren - ohne dass Kosten anfallen.

In manchen Branchen gehen einige Händler allerdings auch auf kritische Distanz zu den Versprechungen der Schnäppchenjagd. Dieter Gemein beispielsweise führt an der Hochdahler Straße in Hilden das seit 62 Jahren bestehende Fachgeschäft für TV und Audio – ein Familienunternehmen im besten Sinne.

Auch er wird immer wieder von Kunden auf Schnäppchen-Aktionen angesprochen – etwa von Leuten, die wissen wollen, für welche Geräte nach Weihnachten die Preise sinken. Doch Gemein warnt vor dem Schnäppchen-Rausch, auf den allzu oft ein Kater folge: „Viele Geräte, die plötzlich 30 oder 50 Prozent billiger angeboten werden, sind in Wahrheit Ladenhüter, die wie Blei in den Regalen lagen“, warnt er. Manchmal würden Artikel sogar speziell für solche Aktionen produziert. Damit werde man nicht glücklich.