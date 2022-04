Katholische Kirche in Hilden und Haan : Bistum schlägt Pastorale Einheit mit Erkrath vor

Katholische Kirche in Hilden und Haan

Das Erzbistum Köln steht vor einer großen Strukturreform. Die 178 Seelsorgebereiche sollen auf 64 sogenannte Pastorale Einheiten verringert werden – so sieht zumindest der Vorschlag aus, den das Projektteam von #ZusammenFinden nun vorgestellt hat. Hintergrund der Reform sind die abnehmende Zahl der Katholiken, immer weniger Engagierte in den Gemeinden, der Rückgang der Finanzkraft und auch der Rückgang des pastoralen Personals, erklärte das Erzbistum.

Ent­worfen haben den Vor­schlag demnach ver­schie­dene Fach­ab­teilun­gen im Ge­neral­vika­riat. Erste Vor­ge­sprä­che, unter ande­rem mit den De­chan­ten sowie Ver­tre­terin­nen und Ver­tre­tern der Ka­tholiken­räte, reg­ten in Einzel­fällen sinn­volle Änderun­gen dieses Vor­schlags an, hieß es weiter. Nun sollen die Ideen als Grund­lage für Be­ratun­gen und Über­legun­gen in den Seel­sorge­berei­chen die­nen.