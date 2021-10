Hilden : Auch Hilden huldigte dem Bismarck-Kult

Der alte Markt mit Denkmal für Kaiser Wilhelm I und Bismarck-Brunnen (im Vordergrund) und Bismarck-Eiche. Nur die Eiche steht noch Foto: Sttadtarchiv Hilden/Stadtarchiv Hilden

Hilden Der Reichskanzler einte Deutschland 1871 mit Krieg und Blut. Zu seinem 80. Geburtstag ernannte Hilden ihn 1895 zum Ehrenbürger. Sein Denkmal auf dem alten Markt wurde 1942 von den Nazis eingeschmolzen – für die Rüstung.

1) Mit vollem Namen hieß Bismarck (1815-1898) Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, ab 1865 Graf von Bismarck-Schönhausen, ab 1871 Fürst von Bismarck, ab 1890 auch Herzog zu Lauenburg. Von 1862 bis 1890 – mit einer kurzen Unterbrechung im Jahr 1873 – war er in Preußen Ministerpräsident, von 1867 bis 1871 zugleich Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes. Von 1871 bis 1890 war Bismarck erster Reichskanzler des Deutschen Reiches, dessen Gründung er maßgeblich vorangetrieben hatte. Er erfüllte die Sehnsucht vieler Deutscher nach einem Nationalstaat – allerdings nicht auf demokratischem Wege, sondern von „oben“ als Obrigkeitsstaat.

2) Kaiser Wilhelm II. entlässt ihn am 20. März 1890 als Reichskanzler und Ministerpräsident, um freie Hand zu haben. Da ist Bismarck schon Kult. Fast 10.000 Telegramme, 450.000 Postkarten und Briefe sowie mehrere Tausend Pakete erreichen ihn zu seinem 80. Geburtstag am 1. April 1895. Mehr als 400 Städte ernennen ihn zum Ehrenbürger. Auch Hilden reiht sich in die Heerschaar der Gratulanten ein. „Die Versammlung (beschließt) einstimmig, den Fürsten Bismarck zum Ehrenbürger der Stadt Hilden zu ernenn“, berichtet das Rheinische Volksblatt am 14. März 1895 aus dem Protokoll der Stadtverordneten-Versammlung vom 11. März 1895.

War in Deutschland Kult: Otto Eduard Leopold, Fürst von Bismarck. Foto: dpa

3) Am 1. Oktober 1899 wird auf dem Kaiser-Wilhelm-Platz (dem heutigen alten Markt) zu Ehren von Bismarck ein imposanter Brunnen errichtet. Übigens in direkter Nähe zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Auf einer Höhe von 3,80 Metern thront die überlebensgroße Bronzebüste des gebürtigen Junkers aus der Altmark und blickt staatsmännisch auf die Mittelstraße. Gestützt von einer meterhohen Säule, umrankt von Stein-Kapitellen und Schmuckgirlanden. Vier bronzene Löwenköpfe speien Wasser in das Brunnenbecken. Gesamtpreis damals: rund 7500 Mark. Die Hälfte sind Spenden. Den Rest zahlt die Stadtsparkasse Hilden aus Zinsüberschüssen.

Renommierter Künstler: Das Grabmahl von Professor Wilhelm Albermann und seiner Familie auf dem Kölner Melatenfriedhof. Foto: Heimatkreis Lank

4) Für die Honoratioren und Sponsoren gibt es im Restaurant „Zur Krone“ ein festliches Dinner. Als Vorspeise zum Rehbraten wird Bismarck-Hering gereicht – was sonst.

5) Den Bismarck-Brunnen hat der Bildhauer Wilhelm Albermann (1835-1913) aus Köln entworfen. 1855 wurde er nach Berlin zum Militär einberufen. Sein Kompaniechef erkannte die künstlerische Begabung Albermanns und gestattete ihm, während der Dienstzeit und in Uniform die Berliner Kunstakademie zu besuchen. 1865 wieder zurück nach Köln. Dort arbeitete er als freischaffender Bildhauer. Auf Betreiben der Stadt Köln und der Kölner Bezirksregierung gründete er 1871 eine Gewerbliche Zeichenschule, der er als Lehrer und Direktor bis 1896 verbunden blieb. 1902 wurde ihm der Titel eines Professors verliehen. Albermann hat ein außerordentlich umfangreiches plastisches Werk hinterlassen. Von ihm stammen die Statuen von Ferdinand Franz Wallraf und Johann Heinrich Richartz, die sich vor dem Museum für angewandte Kunst in Köln befinden. Seine Bauplastiken zieren zahlreiche Kölner Privathäuser und Monumentalbauten im Rheinland, für Kirchen schuf er Altäre, Madonnen- und Heiligenfiguren. In Köln hat er den Jan-von-Werth-Brunnen auf dem Alter Markt und der Hermann-Joseph-Brunnen am Waidmarkt geschaffen. In Wuppertal den Märchenbrunnen im Zoo-Viertel. Und in Hilden das Standbild Kaiser Wilhelm I. und den Bismarck-Brunnen, beide auf dem alten Markt.

6) Am 29 Juni 1942 vermerkt das Protokoll der Ratsitzung in Hilden: „Auf Anordnung von Berlin werden beide Denkmäler vom Marktplatz entfernt und vorläufig auf Lager genommen.“ Hintergrund: Hitler-Deutschland brauchte Metall für die Rüstungsproduktion.