Einkaufen : Biomarkt eröffnet nach Brand Ende August wieder

Ein Feuer Ende Februar hat das Geschäft am Kronengarten zerstört. Die Brandursache steht nun fest.

Auf der Internetseite weist das Unternehmen auf aktuelle Angebote wie günstige Bio-Wassermelonen und Bio-Käse hin – kaufen können sie die Kunden in Hilden allerdings nicht. Noch nicht. Nach dem verheerdenden Brand Ende Februar eröffnet Denn’s Biomarkt am Kronengarten voraussichtlich Ende August wieder. Das erklärte Corina Vockenberg, Regionalleitung bei denn’s Biomarkt für die Region Nordrhein-Westfalen.

„Als Ursache für den Brand vor einigen Wochen wurde ein technischer Defekt in einem Kühlsegment identifiziert. Der daraufhin entstandene Sachschaden, der in Summe einen Betrag im sechsstelligen Bereich umfasst, wird aktuell mit viel Eifer und großem Einsatz behoben, sodass wir in Kürze unsere Kundinnen und Kunden in ihrem Bio-Fachmarkt vor Ort wieder begrüßen können“, erklärte sie. Die Renovierungsarbeiten seien umfangreich gewesen.