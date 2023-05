Hilden/Haan Haaner stadtradeln fleißiger als Hildener

Dieser Schlussspurt lässt Erik Zabel ganz bestimmt vor Neid erblassen: Das Team der Rheinischen Post knackte mit gerade einmal zwei Teilnehmern auf der Zielgeraden die Marke von 1000 Kilometern. Am Ende bedeuten 1007,3 Kilometer bei der Aktion „Stadtradeln“ Platz 26 in der Kommune. Laut Google-Routenplaner entspricht die Distanz einer Autofahrt von München nach Sylt. Und diese Zahl dürfte jeden freuen, dem der Umweltschutz wichtig ist: Mit ihrer Leistung sparten die beiden Redakteure 163,2 Kilogramm Kohlenstoffdioxid ein. Unter anderen Umständen wäre vielleicht auch mehr möglich gewesen. Doch in der ersten Woche triumphierte bei mindestens einem Teilnehmer der innere Schweinehund, weil es zu oft regnete.