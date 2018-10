Bienenstöcke am Bürgerhaus Hilden sind abgeräumt

Bienen am Bürgerhaus sind fort

Bienenstöcke in der Stadt Foto: Natalie Urbig

Der Besitzer hat die neun am Bürgerhaus installierten Kästen abmontiert.

Die wichtigste Nachricht vorweg: Sie sind fort! Neun Bienenkästen am Giebel des Bürgerhauses in der Mittelstraße hatten die Öffentlichkeit während der warmen Jahreszeit auf Trab gehalten. Jetzt hat der Hildener Unternehmer Manfred Kluth sie abmontiert.

Kluth hatte die Bienenkästen nach eigenen Angaben in der Mittelstraße installiert, um der Bevölkerung die Insekten näher zu bringen.

Daraufhin machte sich Johannes Caspary, Vorsitzender des Bienenzuchtvereins für Hilden und Umgebung, auf den Weg und begutachtete die Kästen höchstpersönlich sein Urteil: „Die Bienenvölker stellten „keine Gefahr dar.“ Das habe er auch dem Ordnungsamt so gesagt. Sollten Menschen in der Fußgängerzone gestochen worden sein, dann „mit absoluter Sicherheit von Wespen“. Was die Behörde nicht davon abhielt, dennoch die Beseitigung der Kästen zu fordern.