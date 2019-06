Hilden : Hier könnten Wohnungen entstehen

Hilden/Haan Die Auswahl potentieller Bebauungsgebiete wird immer konkreter – Hilden und Haan bleiben betroffen.

Der Kreis Mettmann schlüpfte in die Rolle des Vermittlers – und war offenbar nicht ganz erfolglos. So sind mittlerweile einige Flächen, die vor allem in Hildener Naherholungsgebieten zur Bebauung vorgesehen waren, weggefallen. Rund 100 neue Flächen (1500 Hektar) könnten entlang der Rheinschiene dennoch künftig Wohnbauland werden. Dies geht aus einer Mitteilung der Bezirksregierung hervor. In Hilden ist demnach eine knapp 1,4 Hektar große landwirtschaftliche Fläche an der Stadtgrenze zu Langenfeld (Richrather Straße) weiterhin im Rennen. Eine strategische Prüfung hat inzwischen ergeben dass es keine erheblichen Umwelt-Auswirkungen geben wird, sollte auf ihr gebaut werden.