Haan/Hilden: Bezirksbeamte klingeln bei Senioren

Hilden Die Polizei hat mehr als 2000 über 70-Jährige in Haan zu Hause aufgesucht, um sie vor falschen Polizisten zu warnen. Voll daneben findet Klaus de Leuw die Aktion, die auch in den anderen neun Kreisstädten geplant ist.

Mehr als zwölf besuchte Senioren hätten den Notruf 110 gewählt und nachgefragt, ob die Polizisten tatsächlich echt seien, sagt Frorath zu der Kritik. Dass sich die Polizei die Adressen beschafft habe, sei ausdrücklich erlaubt. Die Daten würden nach der Aktion gelöscht. Die falschen Polizisten seien bisher immer in Zivil gekommen und hätten sich als Kriminalbeamte ausgegeben. Seine Bezirksbeamten hätten in Uniform an der Tür geschellt. „Wir hatten bisher noch keinen Fall, wo falsche Polizisten in Uniform aufgekreuzt sind“, betont der Leitende Polizeidirektor. Die Polizei rate Senioren nicht, grundsätzlich nicht die Tür zu öffnen, sondern nur bei Zweifeln. „Ich glaube, wir haben durch unsere Aktion unser Anliegen nicht ad absurdum geführt“, sagt Leitender Polizeidirektor Manfred Frorath: „Wenn wir schellen und uns wird nicht geöffnet, akzeptiert ein echter Polizist das und wirft seine Information in den Briefkasten. Ein echter Täter will immer an die Wertsachen.