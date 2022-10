Mit Bewegung gegen Übergewicht : Kinder nehmen mit Kater Salabim in Hilden ab

Sie stecken hinter „Fröhlich in Bewegung mit Kater Salabim“ und „Fit und Fun“ (von links): Lilian Muscutt (Bergische Krankenkasse), Susanne Morresco (Sportmühle), Sandra Kratz (Initiatorin, SPZ am Klinikum Solingen) und Stefan Spillner (Sportmühle). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Das erfolgreiche Bewegungsangebot für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren des Klinikums Solingen wird jetzt auf Hilden ausgeweitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schuknecht

Für Kinder und Jugendliche, die bereits vor Beginn der Corona-Pandemie Probleme mit ihrem Gewicht hatten, wurde die Lebenssituation während der Lockdown-Phasen nicht einfacher. So hat nach einer repräsentativen Forsa-Umfrage jedes sechste Kind seit Corona mehr zugenommen, als es dem Alter entsprechend normal wäre.

Dieses Ergebnis deckt sich auch mit den Erfahrungen von Gerrit Steinhagen, der als Kinderarzt in Hilden praktiziert. Ursachen von Übergewicht können vielseitig sein, darunter fallen Bewegungs- und Essverhalten, der Umgang mit Stress sowie die übermäßige Nutzung elektronischer Medien. Da übergewichtige Kinder und Jugendliche häufig auch als Erwachsene übergewichtig bleiben, hat dieser Umstand oft eine Vielzahl von medizinischen Erkrankungen zur Folge.

Um diesem Trend nachhaltig entgegenzuwirken, kooperieren seit Sommer 2021 das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) am Klinikum Solingen mit dem WMTV Solingen sowie der Bergischen Krankenkasse. Als Ergebnis entstanden die Bewegungsprojekte „Fröhlich in Bewegung mit Kater Salabim“ und „Fit und Fun“, die Sandra Kratz, Psychologin beim SPZ, federführend leitet.

Jetzt kommt der Fitness-Kater Salabim auch nach Hilden, wo er Schulkinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren zu mehr Bewegung und letztlich zur Gewichtsreduktion animieren will. „Fit und Fun“ richtet sich hingegen an Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren. In Hilden fungiert der Reha-Med-Verein – Dabeisein durch Sport Mettmann/Düsseldorf in der Sportmühle als Partner. „Die Bergische Krankenkasse ist als finanzielle Unterstützerin wieder dabei“, unterstreicht Lilian Muscutt.

Das Angebot startet am Samstag, 5. November, in der Sportmühle. Für ein halbes Jahr, jeweils samstags um 14 Uhr will Trainer Hans-Georg Saur mit Hilfe von verschiedenen Fitnessgeräten und einer großen Erfahrung den Jüngeren Spaß an Bewegung vermitteln. „Anders als im Sportunterricht in der Schule geht es hier nicht um Leistung, sondern um die Erfahrung, dass Bewegung Spaß machen kann“, sagt Sandra Kratz.

Und der Spaßeffekt wird einfacher erreicht, da alle Beteiligten mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben und Mobbing daher ausgeschlossen ist. „Wir überlegen darüber hinaus, ob wir Hans-Georg Saur nicht auch noch einen jüngeren Kollegen zur Seite stellen“, sagt Susanne Moresco vom Verein Reha-Med. Die Älteren kommen dann ab 15 Uhr an die Reihe. „Wir hoffen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst auf niedrigem Niveau tatsächlich ihren Spaß an Bewegung finden, um sie dann so fit zu machen, dass sie später mit dem gleichen Spaß hier am normalen Sportbetrieb teilnehmen wollen“, sagt Stefan Spillner, Geschäftsführer der Sportmühle.

Beide Hildener Gruppen, die jeweils nicht mehr als 15 Teilnehmende umfassen sollen, sind nahezu ausgebucht. „Wünschenswert wäre natürlich auch, dass alle Kinder und Jugendlichen über das gesamte Projekt-Halbjahr dabei bleiben, falls nicht, so gibt es eine Reserveliste“, sagt Sandra Kratz.