Tagung in Hilden : Grundschüler sollen sich mehr bewegen

Tagung in Hilden

Hilden Das Thema beschäftigt Grundschullehrer kreisweit. Sie trafen sich zu einem Workshop-Zirkel.

Um mehr Bewegung im Schulalltag zu verankern, haben sich Grundschullehrer aus dem gesamten Kreis Mettmann in Hilden getroffen. Der Workshop-Zirkel mit dem Titel „Entlastung durch mehr Bewegung“ war auf Einladung einer Arbeitsgruppe des Beirats Kinder- und Jugendgesundheit der Kommunalen Konferenz für Gesundheit, Alter und Pflege des Kreises Mettmann erfolgt. Dabei handelt es bereits um die zweite Veranstaltung dieser Art.

Wie Es ist egal, was Kinder machen, ob Kinder Fußball spielen, Rad fahren oder draußen spielen. 60 Minuten davon können auch durch Alltagsaktivitäten, wie zum Beispiel mindestens 12.000 Schritte/Tag, absolviert werden.

Bei dem Treffen in Hilden ging es insbesondere darum, wie mehr Bewegung trotz fehlender Zeit und steigenden Anforderungen im Schulalltag verankert werden könne. Unter dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ vermittelten Pädagogen und Fachexperten in insgesamt drei Workshops den rund 30 Teilnehmern ihre erprobten bewegten Beispiele rund um den Schulalltag. „Wie in einem sportlichen Zirkel konnten wir alle drei Workshops besuchen und von allen Inhalten direkt etwas mitnehmen,“ freuten sich die Teilnehmerinnen.