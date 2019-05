Hilden : Bettlerin entreißt 82-Jährigem wertvolle Uhr

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei hat sofort nach der Frau gesucht – bislang ohne Erfolg.

Hilden Die unbekannte Frau entreißt einem 82 Jahre alten Hildener in der Bismarckpassage eine Armbanduhr. Vorher hatte sie ihn versucht zu umarmen und zu küssen, nachdem er ihr kein Geld geben wollte.

Die Polizei sucht eine Frau, die einem 82 Jahre alten Hildener am Freitagmittag in der Bismarckpassage eine wertvolle Armbanduhr entrissen hat. Die Frau hatte ihn gegen 12.30 Uhr auf der Mittelstraße angesprochen und um eine Spende gebeten. Der 82-Jährige winkte ab und ging in die Passage.

Die Frau folgte dem Mann und versuchte ihn zu umarmen und zu küssen. Der Hildener wehrte sich dagegen und forderte die Frau auf, ihn in Ruhe zu lassen. Laut Polizei kam es dann zu einer Rangelei, in dessen Verlauf die Frau dem Hildener seine wertvolle Armbanduhr vom Handgelenk riss. Dabei zog sich der 82-Jährige eine Schürfwunde an der Hand zu.

Die Frau flüchtete in Richtung Warrington-Platz. Der Hildener sprach kurz darauf zwei Polizeibeamte an, die zufällig an der Bismarckpassage vorbeifuhren. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte jedoch bislang nicht zum Erfolg, weshalb sich die Polizei neue Erkenntnisse durch Zeugenhinweise erhofft.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, laut des Geschädigten „südländisches Erscheinungsbild“, dunkle Kleidung, schulterlanges, dunkles Haar, trug einen beigen Beutel mit sich.