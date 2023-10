Infoabend in Haan Bürgermeisterin informiert über Kommendes in Haan

Anschließend beleuchtete Warnecke weitere Schwerpunktthemen der Stadt. Die Verwaltung rechnet mit 30 neuen Geflüchteten und sucht daher weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Finanziell betrachtet komme Haan in den nächsten Jahren in die Haushaltssicherung, Gründe sind unter anderem die Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen. Trotzdem werde die Stadt weiter in Schulen, Kitas, Klimaschutz und in die Innenstadt investieren. Gerade aktuell sei einiges an Bautätigkeit in der Stadt zu bemerken (beispielsweise Haaner Bachtal, Alter Markt, Gesamtschule).