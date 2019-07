Hilden : Betrunkener verursacht Frontalzusammenstoß

Hilden Ein betrunkener Moped-Fahrer achtet beim Überholen nicht auf den Gegenverkehr. Der entgegenkommende Autofahrer kann nicht mehr reagieren.

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und 10.000 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Unfalls am Freitagabend auf der Kölner Straße.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, ist ein 47 Jahre alter Hildener gegen 18.30 Uhr mit seinem Moped in Richtung Richrather Straße unterwegs, als er in Höhe der Sankt-Konrad-Allee ein Auto überholen wollte. Dabei achtete er nicht auf den Gegenverkehr.