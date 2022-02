Mann entblößt sich in Hilden vor junger Frau : Betrunkener öffnet im Bus plötzlich die Hose

Hilden Beide fuhren mit der Linie 785 durch Hilden. Die 19-Jährige reagierte genau richtig. Der Busfahrer rief die Polizei, die den Mann festnehmen konnte.

Ein Betrunkener hat am Montag, 14. Februar, in einem Bus die Hose geöffnet und sich einer 19 Jahre alten Düsseldorferin in schamverletzender Weise gezeigt. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.