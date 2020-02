Randalierer gestellt : Betrunkener Hildener demoliert acht Autos

Hilden Zeugen hatten den 31-jährigen Hildener beim Einschlagen von Scheiben beobachtet.

Mehrere tausend Euro Schaden hat ein 31 Jahre alter Mann am Sonntagmorgen an der Hoffeldstraße in Hilden verursacht, indem er insgesamt acht Autos demolierte. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den Betrunkenen stellen..

Gegen 7.40 Uhr hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet. Der Anrufer gab an, gerade beobachtet zu haben, wie ein Unbekannter über die Hoffeldstraße gegangen sei und dort mehrere Autoscheiben eingeschlagen habe. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Polizeibeamten tatsächlich auf einen Verdächtigen. Bei der Kontrolle des 31-jährigen Hildeners stellten die Beamten zahlreiche kleine Glassplitter an seiner Kleidung fest. Zudem hatte der Mann frische Schnittverletzungen an seinen Händen. In seiner Hosentasche fanden sie einen Teleskopschlagstock. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille.