Schwerer Unfall in Hilden : Betrunkener Autofahrer kracht in Hauswand

Hilden Nach dem Unfall verhält sich der Fahrer laut Polizei so aggressiv, dass er festgenommen wird. Seinen Führerschein ist er erst einmal los.

Offenbar völlig betrunken ist am späten Mittwochabend ein Mann mit seinem Auto in ein Haus an der Benrather Straße gefahren. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann zuvor die Kontrolle über seinen 3er BMW verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Später verhielt er sich so aggressiv, dass die Beamten ihn festnahmen.