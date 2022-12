Polizei meldet Polizei vereitelt Flucht von betrunkenem Unfallfahrer

Gegen 10.45 Uhr hatte ein Anwohner der Fuchsberger Straße einen lauten Knall gehört. Als er nachschaute, sah er, dass ein Mann in einem Mazda in einen am Straßenrand abgestellten VW Golf gefahren war. Zudem konnte er beobachten, dass der Verursacher des Crashs sich mit seinem nicht unerheblich beschädigten Fahrzeug von der Unfallstelle entfernen wollte. Der Zeuge reagierte sofort und alarmierte die Polizei, die schnell am Unfallort eintraf und den Unfallverursacher noch antraf. In der Polizeimeldung heißt es wörtlich: „Bei ihm handelte es sich um einen 46 Jahre alten Hildener, der augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit rund 2,6 Promille auffällig positiv und bestätigte somit den Verdacht.“