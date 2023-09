50 Jahre BRW Wasserverband lädt zum Tag der offenen Tür

Wenige Tage vor seinem 50-jährigen Bestehen lädt der Bergisch-Rheinische Wasserverband, vielen Menschen in der Region geläufiger unter der Abkürzung BRW, zu einem Tag der offenen Tür auf seinem Betriebshof in Hilden ein. Gegründet wurde der Verband am 3. Oktober 1973. Schon drei Tage vor dem Jubiläum wird am Schönholz 1 gefeiert, also am kommenden Samstag.