Falsche Stadtwerkemitarbeiter in Hilden Betreuerin vereitelt dreisten Betrugsversuch

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, klingelte gegen 13.50 Uhr ein unbekannter Mann an der Wohnungstüre einer Seniorin im Wohngebiet rund um die Grünstraße und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Der Unbekannte zeigte einen Ausweis vor, den die 80-Jährige aber nicht genau erkennen konnte. Der Tatverdächtige gab vor, Heizungen kontrollieren zu müssen und wurde daraufhin von der Seniorin in die Wohnung gelassen. Die Seniorin folgte dem vermeintlichen Stadtwerke-Mitarbeiter ins Badezimmer.