Kreis Mettmann : Eltern nehmen die Vorsorge ernst

Kreis Mettmann Das Kreisgesundheitsamt und ein Hildener Kinderarzt berichten, dass die Masse der Eltern die vorgegebenen U-Untersuchungen wahrnehmen.

„Ich geh zur U – und Du?“ – mit diesem Slogan warb man im Kreis Mettmann schon früh für die U-Untersuchungen, die in den ersten fünf Lebensjahren vorgeschrieben sind. Alle Eltern von Neugeborenen erhalten ein gelbes Heft, in dem die Untersuchungen dokumentiert werden. Die erste Untersuchung findet bereits direkt nach der Geburt statt, die folgenden U2 am 3. bis 10. Tag, U3 im 3. bis 4. Monat. U4, 5 und 6 stehen an, bevor das erste Lebensjahr vollendet ist. Bei der 7 sind die Kinder fast 2, bei der 7a etwa 3, bei der U8 fast 4 und bei der U9 etwa 5.