Hilden : Bestseller-Autor berichtet aus Leben in Armut

Richard Brox war selbst lange Zeit obdachlos und hat seine Erfahrungen in einem Buch festgehalten. Foto: dpa/Uwe Anspach

Hilden Richard Brox erzählt dem Publikum in der Kleiderkammer wie es ist, obdachlos zu sein.

Zum Tag der Armut, 17. Oktober, hat Richard Brox die Kleiderkammer in Hilden besucht und aus seinem Buch „Kein Dach über dem Leben“ vorgelesen. Damit war der Erfolgsautor, der selbst lange Jahre obdachlos war, der Einladung des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer (SKFM) Hilden gefolgt.

Brox hat in seinem Buch die Erfahrungen seines Lebens am Rand der Gesellschaft. Authentisch schilderte er dem Publikum, dass seine eigene Obdachlosigkeit schon in jungen Jahren begann und 30 Jahre andauerte - berichtet wie er mit 15 Jahren drogensüchtig wurde, seinen kalten Entzug mit 28 machte, die Jahrzehnte auf der Straße danach und die nie endende Flucht vor seiner Kindheit, der Gewalt und dem sexuellen Missbrauch in Heimen.

Nach 45 Minuten Lesung hatten die Zuhörer Gelegenheit, dem Autor Fragen zu stellen. So wurde er beispielsweise nach seiner Sicht auf die Sozialarbeit und auf Hilfsangebote für Wohnungslose gefragt. Wissen wollte das Publikum auch, warum der Autor trotz guter Möglichkeiten und konkreter Angebote nicht dauerhaft sesshaft wurde. Der 55-Jährige entgegnete darauf, dass es ihn selbst heute noch auf Wanderschaft ziehe.

„Wohnungsnot und in der Folge mögliche Wohnungslosigkeit ist derzeit die wohl größte soziale Herausforderung in Deutschland“, erklärte Hubert Bader, Geschäftsführer des SKFM Hilden und selbst Sozialarbeiter. „Neben den gesellschaftlichen Ursachen führen auch individuelle Probleme zum Wohnungsverlust. Die Wohnungslosenhilfe der Sozialverbände berücksichtigt all diese Faktoren“, führte er weiter aus.

Im Anschluss an die Lesung ließen sich viele der Besucher ihr Exemplar der Biografie vom Autor signieren. Mit den Einnahmen möchte Brox an Projekte für Obdachlose spenden. Ein weiteres Buch sei bereits in Planung und soll noch dieses Jahr erscheinen.