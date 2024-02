Besondere Aktionen in Hilden Das sind die Pläne für den Tag der Archive

Hilden · Eine besondere Ausstellung in der historischen Kornbrennerei des Fabry-Museums und spezielle Führungen stehen am ersten Märzwochenende in Hilden an.

16.02.2024 , 09:37 Uhr

Der Tag der Archive wird in der historischen Kornbrennerei des Fabry-Museums gefeiert. Foto: Tobias Dupke

Der bundesweite „Tag der Archive" findet in diesem Jahr am 2. und 3. März unter dem Motto „Essen und Trinken" statt. Zu diesem Anlass hat sich das Team des Stadtarchivs Hilden etwas Besonderes ausgedacht. Das teilte die Stadt jetzt mit. „Die Kulturgeschichte des Essens und Trinkens ist Tausende von Jahren alt. Wir essen und trinken alle. Weil wir es müssen, weil wir es wollen", erklärt Stadtsprecherin Christiane Herz. „Einer Ausstellung in der Historischen Kornbrennerei im Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Straße 32a, widmet den Tag den Produzenten unserer Lebensmittel und den Orten, an denen sich die Hildenerinnen und Hildener gern zu Speis und Trank versammelten." Ausstellungsgegenstand seien originale Archivalien aus den Foto- und Pressebeständen des Stadtarchivs sowie historisches Essgeschirr und Besteck, das in Hilden produziert wurde. Ergänzt werden diese Originale durch erläuternde Presseartikel der Hildener Zeitung und des Rheinischen Volksblatts. „Der Veranstaltungsort könnte mit der historischen Kornbrennerei, in welcher von 1867 bis 1979 Hildener Korn produziert wurde, nicht passender sein", erklärt Archivleiterin Antonia Bertulies. Abgerundet werde das zweitägige Programm mit Kurzführungen durch die historische Kornbrennerei, und zur Stärkung könnten Bollebäuschen (herrlich leckere Quarkbällchen) nach altem Hildener Rezept probiert werden. Die Ausstellung ist am Samstag 2. März, von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 3. März, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Christiane Herz: „Alle zwei Jahre wird am bundesweiten Tag der Archive die öffentliche Aufmerksamkeit ganz besonders auf die vielfältigen gesellschaftlichen Funktionen der Archive gelenkt. Hunderte Archive unterschiedlichster Archivsparten öffnen an den Aktionstagen für die Bürgerinnen und Bürger ihre Türen und präsentieren sich mit interessanten Programmen der Öffentlichkeit als moderne Dienstleister."

(RP)