Unabhängiges Gremium Beschwerderat Psychiatrie berät in Konfliktfällen

Psychisch erkrankte Menschen, welche unzufrieden mit der psychiatrischen Behandlung durch Institutionen im Kreis Mettmann sind, können sich an den Beschwerderat Psychiatrie wenden. In einem solchen Fall prüft der Beschwerderat das Anliegen, vermittelt und sucht im Austausch mit Angehörigen, Patienten und behandelnder Institution nach Lösungen. Das unabhängige Gremium besteht aus Psychiatrie-Erfahrenen, Angehörigen von psychisch erkrankten Menschen und professionellen Helferinnen und Helfern. Er ist für Menschen gedacht, die als Betroffene Kontakt zur Psychiatrie und Suchthilfe haben und Unterstützung benötigen. Neben Patientinnen und Patienten richtet sich das Angebot auch an Angehörige sowie Mitarbeiter aller Einrichtungen und Dienste der psychiatrischen Versorgung und Suchthilfe. Vor allem wen Menschen mit den Bedingungen oder dem Ablauf ihrer Unterbringung, Behandlung, Therapie und Begleitung nicht einverstanden sind und ihre Probleme nicht alleine lösen können, können sie sich an das Gremium wenden.