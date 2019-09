Arbeitsmarkt Hilden und Haan : Beschäftigung erreicht neues Hoch

Hilden Haan Die Agentur für Arbeit legt die Arbeitsmarktzahlen für September vor.

Im Kreis Mettmann sind im September 14.826 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 582 weniger als im August, aber 332 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sinkt von 5,9 Prozent im August auf aktuell 5,7 Prozent. (September 2018: 5,6 Prozent). „Vor allem Jugendliche konnten zu dieser Entwicklung beitragen, indem sie eine Ausbildung begonnen haben“, erläutert Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann: „Die Beschäftigung im Kreis Mettmann ist wieder gestiegen und erreicht einen neuen Höchststand. Auch der Bedarf an Arbeitskräften bleibt auf hohem Niveau. Den Unternehmen fällt es zunehmen schwerer, die passenden Bewerber zu gewinnen. Wir bieten daher für Arbeitgeber am 10. Oktober wieder eine Veranstaltung an, in der wir vorstellen, wie die sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Xing für die Personalsuche genutzt werden können.“