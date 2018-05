Barbara Engelmann : "Berufsrückkehrer haben gute Chancen"

Hilden Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt veranstaltet zweimal im Monat Infoveranstaltungen.

Barbara Engelmann , Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, bietet regelmäßig in der Agentur für Arbeit Langenfeld eine kostenfreie Gruppeninformations-Veranstaltung zu den Chancen und Perspektiven von Berufsrückkehrern an. Die Aussichten seien gut: "Die Unternehmen im Kreis Mettmann suchen vermehrt nach gut ausgebildetem Personal. Außerdem sind die besonderen Kompetenzen sehr gefragt, die etwa während der Familienzeit erworben werden."

Engelmann Das kommt darauf an, welchen Beruf sie haben. In Pflegeberufen haben sie super Chancen. Viele haben auch eine klassische Ausbildung im Bürobereich. Da kommt es darauf an, ob sie die Anforderungen erfüllen, die der Arbeitsmarkt erfordert. Es gibt auch viele Frauen, und auch Männer, die lange nicht mehr berufstätig waren und sich überlegen, ob sie zurückkehren sollen. Das ist die "Stille Reserve". Hier können wir auch Fördermittel in die Hand nehmen, um sie wieder fit für den Beruf zu machen. Wenn es den erlernten Beruf nicht mehr gibt, kann man auch an eine Umschulung denken.