Hilden : Gute Aussichten am Berufskolleg

Gute Aussichten am Berufskolleg

Am 1. Februar werden Schulabgänger über das Angebot des Hauses informiert.

Schulabschluss schon fast in der Tasche, aber dennoch keine genaue Ahnung, wie es weiter gehen soll? Das kann bei einem Angebot von über 300 Ausbildungsberufen und 20.000 Studiengängen leicht passieren. Hier kann der Beratungstag des beim Kreis Mettmann angesiedelten Berufskollegs Hilden Hilfe bieten. Am Samstag, 1. Februar, stehen von 9 bis 13 Uhr erfahrene Lehrkräfte der unterschiedlichen Bildungsgänge für eine ausführliche Beratung im persönlichen Gespräch zur Verfügung.

Das breite Angebot bietet viele Möglichkeiten. Seit dem Schuljahr 2019/2020 macht das BK Hilden ein besonders aktuelles Bildungsangebot: Innerhalb von zwei Jahren können Schüler die Fachhochschulreife in den kombinierten Ingenieurtechniken Maschinenbautechnik, Elektrotechnik und Bautechnik erwerben sowie im dritten Jahr die staatliche Ausbildung zum Assistenten in Maschinenbautechnik erhalten.

Wer technische Probleme mag, eigene Programme am PC gestalten möchte oder sich grundsätzlich in den Naturwissenschaften zu Hause fühlt, kann alternativ auch eine Ausbildung zum Informationstechnischen oder Biologisch-technischen Assistenten absolvieren.

Für an Gastronomie Interessierte ist vielleicht der Bildungsgang Ernährungs- und Hauswirtschaft das Richtige.

Schüler, die sich weiter qualifizieren und etwa die Fachoberschul- oder Hochschulreife erreichen wollen, finden ebenfalls ein reiches Angebot und den richtigen Bildungsgang im Bereich Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Wirtschaft und Verwaltung sowie in Informationstechnologie oder im Gymnasium Ingenieurwissenschaften. Hier kann man erste berufliche Erfahrungen erlangen und gleichzeitig die Fachoberschulreife („Mittlere Reife“), Fachhochschulreife („Fachabitur“) oder die Allgemeine Hochschulreife („Abitur“) erreichen.

Anmeldungen werden am Beratungstag am 1. Februar sowie natürlich in den Anmeldewochen vom 3. bis 14. Februar entgegengenommen.