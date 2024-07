Schüler des Berufskollegs Hilden Hildener Schüler gewinnen Filmwettbewerb

Ein fachliches Thema, etwa aus dem Biologie- oder Erdkundeunterricht, in einem zweisprachigen, erklärenden Film umzusetzen. Das war die Aufgabe, der die Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Hilden nachgegangen sind. Jugendliche, die den bilingualen Zweig der Höheren Handelsschule besuchen, haben sich im Rahmen ihres Volkswirtschaftslehre-Unterrichts in Form eines solchen Erklärfilms mit dem Thema „Types of Unemployment“ (deutsch: Formen der Arbeitslosigkeit), beschäftigt. Und ihre Mühen sollten belohnt werden. Bei der Preisverleihung der Bezirksregierung Düsseldorf wurde der Film des Hildener Berufskollegs jetzt mit dem ersten Platz für die Sekundarstufe zwei ausgezeichnet.