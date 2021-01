Kostenpflichtiger Inhalt: Reisejournalist aus Hilden : Durch Grönland, Kanada und das Neandertal

Der Hildener Reisejournalist Bernd Meier hat hier ein Foto im Liefdefjord im norwegischen Spitzbergen gemacht. Zu sehen ist der fünf Kilometer breite Monacogletscher. Foto: Bernd Meier

HILDEN Bernd Meier aß Erdbeeren in Südgrönland, lieferte mit dem Frachtschiff in British Columbia Rasen aus und wanderte bis zur russischen Grenze. In der Corona-Zeit konzentriert er sich aufs Lokale – und hat dafür vor allem zwei Tipps: Smartphone zu Hause lassen und wochentags wandern gehen.