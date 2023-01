Rettungsdienst im Kreis Mettmann Bergische Region installiert ein Telenotarzt-System

Der Rettungsdienst im Bergischen wird verbessert: Künftig soll jeweils in den Leitstellen Leverkusen und Mettmann ein Notarzt bereitstehen, der Rettungswagenbesatzungen vor Ort per Funk medizinische Fragen bei der Erstbehandlung in Notfällen beantworten kann. Vier Oberbürgermeister und zwei Landräte kamen am Dienstag an historischer Stätte auf Schloss Burg in Solingen zusammen, um die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bildung eines Telenotarztsystems Bergisches Land zu unterzeichnen. Damit wird besiegelt, was zuvor in zahlreichen Terminen in fünf Arbeitsgruppen entwickelt wurde.