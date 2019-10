Hilden : Bereits 60 % LED-Straßenleuchten

Die Bürgeraktion sieht Defizite, die Verwaltung sieht das anders.

) Nach der Umstellung auf LED-Leuchten seien manche Straßen in Hilden schlecht beleuchtet, schreibt die BA in einer Anfrage. Dies sei etwa an der Hofstraße und an der Benrather Straße der Fall. Die BA fragt, wie man dem Mangel abhelfen könne. In fast allen Anliegerstraße werde die Straßenbeleuchtung zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens schon seit Jahrzehnten gedimmt, um Strom zu sparen, antwortet Tiefbauamtsleiter Harald Mittmann. Dies sei auch nach der Umrüstung auf LED-Leuchten so. Die Stadt Hilden habe die Firma swb (Swarco) mit dem Betrieb der Straßenbeleuchtung beauftragt und zwar bis 2035. Seit 2015 seien bereits rund 3000 der 5200 Leuchten auf LED umgerüstet worden. Das entspreche einem Anteil von rund 60 Prozent. Vor der Umrüstung sei das Beleuchtungsniveau gemessen worden. Denn laut Vertrag müsse die neue LED-Beleuchtung mindestens so hell sein wie die alte. Bislang habe es wegen der Umrüstung auf LED deutlich weniger Beschwerden aus der Bevölkerung gegeben als zu erwarten gewesen sei. Die alten konventionellen Leuchten hätten eine größere Lichtaustrittsfläche. Die LED-Leuchten beleuchteten nur die Fläche, die sie sollen: die Verkehrsfläche. Eine gleichmäßige Ausleuchtung mit Hängeleuchten oder Leuchten auf beiden Seiten sprenge jeden finanziellen Rahmen.