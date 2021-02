Hilfsangebote in Hilden und Haan : Gewalt gegen Frauen und Familien: Hilfe trotz Lockdown

Hilfsangebote in Hilden und Haan

Jede vierte Frau ist einmal in ihrem Leben von Gewalt bedroht, sagen Statistiker. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Hilden/Haan Die Gleichstellungsbeauftragten weisen darauf hin, dass trotz der pandemie-bedingten Infektionsschutzmaßnahmen und den damit verbundenen Kontakteinschränkungen, Beratungs- und Hilfsangebote für Frauen und Familien weiterhin erreichbar sind.

(RP) Die Rathäuser, Beratungsstellen und andere Einrichtungen haben zwar größtenteils für den Publikumsverkehr geschlossen, die Fachstellen stehen jedoch weiterhin mit Rat und Tat den Betroffenen zur Seite, erklärte Stadtsprecherin Lina Schorn: „Alle notwendigen Beratungen finden zumindest telefonisch statt.“ In dringenden Fällen werde ein persönliches Beratungsgespräch nach vorheriger Terminvereinbarung und unter Beachtung der AHA-Regeln sowie dem Tragen von FFP2-Masken angeboten, oder es gebe andere kreative Lösungen wie die Beratung per Videochat.

Betroffene haben ein Recht auf Unterstützung und Hilfe, erklären die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Mettmann. „Wer häusliche Gewalt erlebt oder gestalkt wird, braucht schnelle Hilfe und Unterstützung, um aus der unerträglichen Situation herauszukommen. Bitte vereinbaren Sie einen Termin. Die Fachberatungen begleiten Sie bei weiteren Schritten. Die Hilfen sind kostenlos und anonym. Im Notfall rufen Sie die Polizei.“ Die Gleichstellungsbeauftragten appellieren auch an Angehörige, sich einzuschalten und die entsprechenden Stellen zu informieren, wenn dem oder der Betroffenen die Kraft dazu fehlt. „Jede vierte Frau ist einmal in ihrem Leben von häuslicher Gewalt bedroht. Die Gewalt ist keine Privatsache – wir alle sind dazu aufgerufen an einer gewaltfreien Gesellschaft mitzuwirken“, heißt es weiter.