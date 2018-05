Hilden: Beratung für Unternehmen in Sachen Arbeitszeit

Hilden Die Kreis-Wirtschaftsförderung bietet zusammen mit dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf eine Beratung für kleine und mittlere Unternehmen an. Die Beratung umfasst Themen wie Arbeitsplatz- und Arbeitszeitmodelle, familienbewusste Arbeitszeitgestaltung, Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, Möglichkeiten einer betrieblich unterstützten Kinderbetreuung und ein effektives Wiedereinstiegsmanagement.

Nach der Ermittlung des individuellen Beratungsbedarfs werden gemeinsam auf das Unternehmen zugeschnittene Maßnahmen entwickelt. Die nächste Sprechstunde findet am Montag, 4. Juni, in Hilden, Am Rathaus 1, in Raum 108 statt. Anmeldungen nimmt Anne-Kathrin Goßmann bis zum 30. Mai unter 02104 99-2613 oder wirtschaftsfoerderung@kreis-mettmann.de entgegen.