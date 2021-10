Benefizkonzert in Hilden : Musiker erspielen 1400 Euro für Flutopfer

Benefizkonzert zugunsten der Hochwasser-Geschädigten: Air aus der Orchestersuite Nr. 3 von J.S. Bach, vl Judith Lenz (Klavier) und Anja Hillers (Violine) Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Beim Benefizkonzert der Musikschule Hilden haben die Besucher Geld für Hilden und fürs Ahrtal gespendet. Es könnte noch weitere Konzerte für den guten Zweck geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit klassischer Musik die Not nach der Flutkatastrophe lindern – diese Idee steckt hinter dem Benefizkonzert, das die Musikschule im Heinrich-Strangmeier-Saal in Hilden veranstaltet hat. 1400 Euro sind auf diese Weise zusammengekommen, berichtet Musikschulleiterin Eva Dämmer am Montag. „Wir freuen uns sehr, dass die Besucher so großzügig waren“, sagt sie. 60 Gäste lauschten den Darbietungen der Musiker am Sonntagabend.

Musikschullehrerin Judith Lenz, Fachbereichskoordinatorin Klavier und Kammermusik in Hilden, hatte das Konzert initiiert. „Sie stammt selbst aus der Eifel und ist in Bad Neuenahr/Ahrweiler zur Schule gegangen“, berichtet Eva Dämmer. Sie stehe noch mit vielen ehemaligen Schulfreunden in Kontakt, von denen einige schwer von der Flut getroffen worden seien und ihr Haus verloren hätten. Außerdem sei die Musikschullehrerin einen Tag nach dem verheerenden Starkregen zu ihrem Zweitwohnsitz in der Eifel gefahren und habe dort erlebt, wie Rettungs- und Versorgungshubschrauber unzählige Male ins Ahrtal geflogen und Panzer durch die Dörfer gerollt seien. „Sie hat sich dann die Frage gestellt, wie sie helfen kann“, erklärt Musikschulleiterin Eva Dämmer.

So entstand die Idee, Benefizkonzerte zu veranstalten. In Düsseldorf und an der Ahr habe Judith Lenz bereits gespielt, vergangenen Sonntag also auch in Hilden. „Uns war wichtig, dass die Spenden nicht nur den Flutopfern in der Eifel zugute kommen, sondern auch den Betroffenen aus Hilden“, erklärt Eva Dämmer weiter. 700 Euro überweist die Musikschule nun auf das städtische Spendenkonto, die anderen 700 Euro erhält die Rotary-Stiftung Ahrtal, sagt Eva Dämmer.

Mit einem abwechslungsreichen Programm mit Stücken unter anderem von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Giuseppe Tartini zogen Anja Hillers (Geige), Judith Lenz (Klavier), Johannes von Reuß (Klavier), Eva Oberleiter (Flöte) und als Gast Hilma Schulz (Posaune) die rund 60 Konzertbesucher im Heinrich-Strangmeier-Saal in ihren Bann – Profimusiker, aber auch junge Talente bezauberten ihre Zuhörer mit klassischer Musik. Durch das Programm führte Eva Oberleiter.

Die Resonanz und das Spendenergebnis haben Musikschulleiterin Eva Dämmer beeindruckt. „Bei dem Benefizkonzert haben drei Kolleginnen der Musikschule Hilden mitgespielt. Als wir in einer Konferenz über dieses Thema gesprochen haben, haben sich allerdings viel mehr Kolleginnen und Kollegen für die Idee begeistert“, sagt Eva Dämmer. „Ich gehe daher nicht davon aus, dass das unser letztes Benefizkonzert für die Opfer der Flutkatastrophe gewesen sein wird.“

(tobi)