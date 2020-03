Schüler experimentieren : Hildener fährt zum Landesentscheid

Info

Seit 1982 besteht die Arbeitsgemeinschaft des Helmholtz-Gymnasiums unter der Leitung von Dr. Walther Enßlin mit vielen regionalen, aber auch bundesweiten Erfolgen bei Jugend forscht, beim Umweltwettbewerb und dem Wettbewerb der chemischen Industrie (CeFic).

2005 wurde Walther Enßlin als Lehrer pensioniert. Er leitet an der Volkshochschule Hilden-Haan Kurse in „Kinderwissenschaft“ und betreut weiter die Chemie-AG am Helmholtz-Gymnasium.