Tierleid in Hilden : Bella kämpft sich ins Leben zurück

Auf diesem Bild lebte Bella bereits einige Tage in Hilden – vorher sah sie noch schlimmer aus, so das Tierheim. Foto: Tierheim Hilden

Hilden Die französische Bulldogge kommt völlig abgemagert als Sicherstellung ins Tierheim Hilden. Unseriöse Züchter haben sie auf der Straße verkauft, sagen die Mitarbeiter und warnen vor solchen Geschäften.

Die kleine Bella, im Januar geboren, hat 1000 Euro gekostet. Die Papiere waren gefälscht, Bella offenbar nicht geimpft, sie hatte keinen Tollwutschutz. Der Hund steckte sich mit dem oft tödlichen Parvovirus an, bekam Durchfall, war nur noch Haut und Knochen. „Bella konnte bisher nichts schönes in ihrem noch kurzen Leben erfahren“, schreibt das Tierheim bei Facebook. Und weiter: „Wir möchten noch mal an alle appellieren: Kauft nicht irgendwo Welpen oder Hunde, auch wenn es hier auf der Straße in Deutschland ist. Die Person hatte sich mit dem Händler an der Straße getroffen. (...) Wir sind fassungslos wie mit Tieren umgegangen wird.“