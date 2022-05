Eine besondere Idee : Bekommt Hilden einen „Walk of Fame“?

Daniel Craig hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame – ob eine ähnliche Idee auch in Hilden umgesetzt wird, entscheidet die Politik. Foto: dpa/Chris Pizzello

Hilden Die Allianz für Hilden hat sogenannte Bürgersteine vorgeschlagen: Hildener können gegen einen Betrag einen Stein mit ihrem Namen kaufen, der dann an prominenter Stelle verlegt wird. Der finanzielle Überschuss wird für Projekte in Hilden genutzt. Die Abstimmung im Fachausschuss steht allerdings noch an.