Verkehrskontrolle : Bekifft, kein Führerschein, Handy am Ohr

Die Verkehrskontrolle der Hildener Polizei war ein voller Erfolg. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Hilden Die Polizei hat am Donnerstag (2.7.2020) im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen echten Volltreffer landen können. An der Gerresheimer Straße in Hilden ging den Beamten gegen 16 Uhr der 27 Jahre alte Fahrer eines Transporters ins Netz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken