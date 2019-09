Hilden : Bekannte und neue Schiedsleute starten in ihre Amtszeit

Bekannte und neue Schiedsleute starten in ihre Amtszeit

Hilden Anfang des Monats begann die neue Amtszeit für Hildens Schiedsfrauen und Schiedsmänner. Fünf Jahre wird das vierköpfige Team ehrenamtlich kleinere Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten schlichten.

14 Bewerbungen für die Schiedsamts-Posten sind eingegangen. Michael Brandt (56), der bereits seit 2014 Schiedsmann ist, hat gleich drei neue Mitstreiter/innen an seine Seite bekommen.

Brandts Vertreterin im Bezirk II (Nord/West) ist in Zukunft Lilli Schulz. Schulz arbeitet als Electrical Designerin und betreut unter anderem die Auszubildenden im Unternehmen. Privat engagiert sich die 33-Jährige in einem Kindergarten-Förderverein. „Fairness und Neutralität sind für mich Grundprinzipien“, unterstreicht die Hildenerin.

Neue Schiedsfrau für den Bezirk I (Süd/Ost) ist Monika Esser. Die 48-jährige Hildenerin ist in einer Personalabteilung tätig und war 15 Jahre lang Schöffin, zuletzt am Landgericht Düsseldorf. Beworben hat sie sich, weil es ihr Freude bereitet, „gemeinsam mit den Menschen den besten Weg für eine friedliche Problemlösung zu finden.“ Ihr Stellvertreter, Stefan Klann, ist 62 Jahre alt und seit Anfang dieses Jahres im Vorruhestand. Bis dahin war er als Führungskraft im Immobilienmanagement einer Zentralbank tätig. Auch er ist gespannt auf das neue Ehrenamt.

Konzertreihe „Blue Monday“ in Hilden

Konzertreihe „Blue Monday“ in Hilden : „Senora“ begeistert Jazzfans seit 40 Jahren

Die Aufgabe der vier Hildener/innen besteht darin, festgefahrene Konflikte zu lösen und kleinere Meinungsverschiedenheiten zivilrechtlicher sowie strafrechtlicher Art zu schlichten. „Manchmal sind die Fronten so verhärtet, dass es dafür viel Verhandlungsgeschick braucht“, erklärt Hildens Bürgermeisterin Birgit Alkenings. Schiedspersonen vermitteln beispielsweise bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, bei Schadenersatzansprüchen, bei Beleidigungen, in Fällen leichter Körperverletzung und bei Hausfriedensbruch.

Die Stadt Hilden ist in zwei Schiedsamtsbezirke unterteilt: Bezirk I Süd/Ost und Bezirk II Nord/West. Die Grenze bildet der Straßenzug Düsseldorfer Straße, Benrather Straße, Mittelstraße, An der Gabelung, Elberfelder Straße. Diese Straßen gehören noch zum Bezirk II Nord/West. Zuständig ist jeweils die Schiedsperson, in deren Bezirk der Antragsgegner / die Antragsgegnerin wohnt. Die Kontaktdaten der Ansprechpersonen finden Interessierte auf derm Homepage der Stadt unter www.hilden.de/schiedsamt