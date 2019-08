Hilden : Beirat spricht über Wohnbaugebiete

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat als eine potentielle Wohnbaufläche den Bereich zwischen Westring und Elbsee (Vabali Spa) ins Auge gefasst. Auf 6,6 Hektar Fläche könnten 230 Wohneinheiten entstehen. Foto: Bezirksregierung Düsseldorf

Das könnte spannend werden: Der Beirat der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Mettmann tagt am Mittwoch, 28. August, im kleinen Sitzungssaal des Kreishauses in Mettmann (Düsseldorfer Straße 26, sechste Etage, Raum 1.604) in öffentlicher Sitzung. Die Sitzung beginnt um 15 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Diskussion über die erste Änderung des Regionalplanes. Unter der Devise „Mehr Wohnbauland am Rhein“ hatte die Bezirksregierung den Städten mehrere Anregungen zur Erweiterung von Siedlungsflächen gegeben. In Hilden sind unter anderem die Fläche zwischen Westring und Elbsee betroffen, in Haan ein Gelände zwischen Kampstraße und Ittertal.