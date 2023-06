Ausbildung in Hilden Bewerbung in zehn Minuten beim Azubi-Speed-Dating

Ausbildungsanwärter und Firmen zusammenbringen, das war das Ziel des Azubi-Speed-Datings am Donnerstag in der Stadthalle Hilden. Insgesamt 50 Unternehmen präsentierten 180 Ausbildungsstellen in 41 verschiedenen Berufen. Hauptsächlich wurden jedoch Kaufmännische Ausbildungsplätze angeboten. Ebenso wurden sechs Duale Studiengänge präsentiert.