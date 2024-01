Freizeit in Hilden und Haan Vom heimischen Telefon aus durchs Museum schlendern

Das Neanderthal Museum in Mettmann bietet ab 19. Januar in Kooperation mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg eine neue Führung an, die sich gezielt an Menschen richtet, die nicht die Möglichkeit haben, das Museum zu besuchen. Ungewöhnlich an diesem Angebot: Die Führung findet am Telefon statt. Zielgruppe sind neben Menschen, die gar nicht oder nur schlecht sehen können, die Bewohner von Pflegeeinrichtungen oder auch Personen, die vielleicht aufgrund psychischer Erkrankungen nicht in der Lage sind, sich in Gruppen aufzuhalten. Auch Menschen, denen die Fahrt in ein Museum schlichtweg zu weit ist, können auf diese Weise an Ausstellungen teilhaben.