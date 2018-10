Beethovenstraße Hilden: Kanal-Umlegung kostet 110.000 Euro mehr

Die Baustelle an der Beethovenstraße Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Stadtrat muss am kommenden Mittwoch, 31. Oktober, eine Dringlichkeitsentscheidung genehmigen, die Bürgermeister Birgit Alkenings und Ratsmitglied Rudolf Joseph getroffen haben.

Liwon kommt der Stadt auch an anderer Stelle entgegen. Der nördlich gelegene öffentliche Parkplatz wird von 30 auf 65 öffentliche Stellplätze vergrößert, komplett umgestaltet und mit Bäumen bepflanzt. Die Verkehrsfläche wird neu asphaltiert und bekommt neue Straßenlaternen. Liwon erneuert auch die Fußgängerampel an der Beethovenstraße. All das kostet rund 340.000 Euro – und wird nicht von der Stadt, sondern komplett von Liwon bezahlt.