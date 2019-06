Hilden : Beethovenstraße: Die Bauphase startet

Hilden Mitte 2020 soll das neue Wohn- und Geschäftshaus bezugsfertig sein. Die Bodenarbeiten sind fast abgeschlossen.

Architekt und Projektentwickler Frank Münch steckt noch schnell den Glückcent in die Zeitkapsel. dann kann die stählerne Röhre – in der sich Zeitzeugnisse wie die aktuelle RP, Maßstäbe, Baupläne oder auch ein Zollstock befinden – endgültig verschlossen werden. „Es gibt zwei wichtige Feste im Laufe eines Bauprojektes, das Rohbaufest und das Richtfest. Das Rohbaufest hat große Bedeutung, denn es bedeutet, dass in diesem Fall die Verwaltung, die Finanzgeber und die Planer ihre Jobs gemacht haben und jetzt die Umsetzung starten kann“, eröffnet Frank Münch die symbolische Grundsteinlegung in einer kleinen Rede vor rund dreißig Anwesenden, „mit diesem Fest hoffen wir auf einen unfallfreien Bau und dass dieses Gebäude stets den Menschen Glück und niemals Leid bringen soll.“