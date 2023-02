Hilden Beatles treffen auf Funk: Konzert in Stricker-Studios

Wie passen Funk und die Songs der Beatles zusammen? Die Besucher eines ganz besonderen Konzertes in Hilden werden es erfahren. Das Phishbacher-Trio wird am Mittwoch, 8. März, in den Stricker Studios, Telleringstraße 9c, die neue CD „Phishbacher Trio plays The Beatles“ vorstellen. Am Schlagzeug sitzt der Hildener Ausnahmemusiker Ulf Stricker, Klavier spielt der in New York lebende Walter Fischbacher, für groovige Bassläufe ist der Tscheche Petr Dvorsky zuständig. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn eine Stunde später.