Die Bilanz für 2021 liegt vor : Bauverein Hilden ist weiterhin auf gutem Kurs

Der Neubau An den Linden 18-20 war eines der Projekte, die der Bauverein Hilden 2021 fertigstellte. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Gemeinnützige Bauverein Hilden eG hat im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 710.248,15 Euro erwirtschaftet. Nach der Einstellung in die gesetzliche Rücklage in Höhe von € 71.500,00 verbleibt ein Bilanzgewinn in Höhe von 638.748,15.

Die Wohnungsgenossenschaft schüttet die laut Satzung maximal zulässige Dividende in Höhe von 4 Prozent aus und den füllt ansonsten die Rücklage. Die turnusgemäß ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder, Rolf Krebs, Gerd Scherff und Uwe Weller wurden wiedergewählt. Im Jahr 2021 stand erneut der Neubau im Focus der Genossenschaft. Anfang 2021 wurde der Neubau „An den Linden 18“ fertiggestellt, Mitte 2021 folgte der Neubau „Ohligser Weg 4“ und Ende 2021 wurde das Objekt „An den Linden 31“ begonnen. in die drei Neubauten mit 16 Wohnungen investierte der Bauverein rund 4,1 Millionen Euro. Die Wärmeversorgung über umweltfreundliche Sole-/ bzw. Luft-/ Wasser-Wärme-Pumpen ist dabei ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz und Energiewende. 455.000 Euro investierte der Bauverein unter Vorstand von Lars Dedert, Luder Born und Maximilian Rech in die Instandhaltung, 732.000 Euro in die Modernisierung der Bestandswohnungen.

(-dts)