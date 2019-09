Hilden : Bauverein feiert mit 1000 Mitgliedern

Hilden 100 Jahre nach ihrer Gründung hat die Hildener Genossenschaft einen ausgegeben. Jung und Alt folgten der Einladung.

Die Straße vor dem Bolzplatz an der Karnaper Straße ist gesperrt, im Umfeld herrscht Parkplatzsuchverkehr. An die 1000 Mitglieder sind eingeladen, mit ihrem Bauverein das 100-jährige Bestehen zu feiern. Viele sind gekommen. Auf dem Bolzplatz ist ein großes Festzelt aufgebaut, drum herum sind Hüpfburg und weitere Kinderattraktionen aufgebaut. Hinzu kommen ein Getränkestand sowie diverse Imbissstände. Wer mag, kann sich nacheinander belgische Waffeln, libanesische Falafel, Burger und Pommes gönnen. Es gibt Gutscheine für jedes Essen.

Während sich draußen die jungen Familien tummeln, sitzen viele Ältere im Festzelt zusammen. Erika und Karl-Heinz Hommel – „wie Himmel, nur mit ‚o’“ diktiert die 78-Jährige – und ihr 83-jähriger Mann lassen sich fürs Foto nur ungern von ihren Tischnachbarn loseisen. „Wir sind schon seit 47 Jahren Nachbarn“, erzählen die gut gelaunten Rentner. „1972 sind wir in den Erikaweg gezogen“, berichtet er. „Meine Eltern waren bereits Mitglieder und haben mir Anteile geschenkt“, berichtet Erika. Als dann das Haus Erikaweg gebaut wurde, haben mein Mann und ich weitere Anteile gekauft und uns beworben.“ Vorher hatten die beiden in einer Werkswohnung gelebt, aber die Wohnung von der Genossenschaft sei günstiger gewesen.

„Wir sind pflegeleichte Mitglieder und haben in all den Jahren noch nie gemeckert“, erzählt Erika und die Nachbarn Ingrid und Jürgen Bröker nicken dazu. – Warum auch? „Wir haben einen Hausmeisterservice, der prompt kommt und alle Reparaturen werden schnell erledigt“, berichtet Erika Bröker, stellvertretend für viele. Die Infrastruktur loben alle in den höchsten Tönen: Rewe, Netto, Arzt, Apotheke, alles in unmittelbarer Nähe. – Und dann witzelt sie noch: „Das Seniorenheim ist in unmittelbarer Nähe und wir sind im Förderverein.“ Beide Ehepaare wirken nicht so, als ob sie es bald brauchen würden.