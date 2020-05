Hilden : Baustraße: Anlieger müssen zahlen

Der Landtag hat das Gesetz reformiert. Es betrifft aber nicht die Baustraße. Die geänderte Satzung der Stadt sieht jetzt eine Ratenzahlung vor. Rund 70 Anlieger müssen zusammen einen Anteil von 310.000 Euro aufbringen.

Anders als in anderen Bundesländern müssen sich in NRW Anlieger an den Kosten für den Neubau von Straßen beteiligen. Der Steuerzahlerbund NRW sammelte mehr als 460.000 Unterschriften für die Abschaffung von Straßenbaubeiträgen. Die schwarz-gelbe Mehrheit im Landtag reformierte zwar das Gesetz, schaffte die Beiträge aber nicht ab, sondern reduzierte sie nur. Auf die Anlieger dürfen nur noch 50 Prozent umgelegt werden, die Beiträge können gestundet oder in Raten gezahlt werden. Die Opposition will vor den Verfassungsgerichtshof in Münster ziehen. Georg Lampen, Anwohner der Baustraße, hatte fast genau vor einem Jahr einen Bürgerantrag gestellt. Er bittet die Stadt, auf die Vollstreckung von Beitragsbescheiden zu verzichten, bis der Landtag über die mögliche Abschaffung oder Änderung des Beitragsrechts entschieden hat: „Damit soll der Stadt und betroffenen Anliegern ein für beide Seiten mit viel Aufwand und Bürokratie verbundener Rechtsstreit erspart werden.“