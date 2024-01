Baumaßnahmen der Stadt Hier staut sich 2024 der Verkehr in Hilden

Hilden · An der Richrather Straße, in der Innenstadt, am Westring und an der Hochdahler Straße – dort, und an vielen anderen Orten in Hilden, baut die Stadt in diesem Jahr. Und kündigt Verkehrseinschränkungen an.

15.01.2024 , 15:54 Uhr

Unter anderem an der Hochdahler Straße im Bereich Bibelskirch stehen in diesem Jahr Bauarbeiten an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)