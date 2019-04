Hilden : Arbeitsschutz erfordert Vollsperrungen

Hilden Für Arbeiten an Fahrbahnen. Kanälen oder Versorgungsleitungen müssen städtische Straßen in Hilden künftig wohl komplett gesperrt werden, teilt die Verwaltung mit. Grund sei eine neue Arbeitsschutz-Regelung.

Fünf Jahre haben das Bundesverkehrsministerium und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gestritten. Im Dezember 2018 ist eine neue Arbeitsschutz-Regelung für Straßenbaustellen in Kraft getreten – mit weitreichenden Folgen. Sie regelt die Sicherheitsabstände zwischen Baustellen-Arbeitern und dem fließenden Verkehr. Für eine halbseitige Sperrung der Straße wird ein Mindestmaß von 8,50 Meter gefordert, teilte Tiefbauamtsleiter Harald Mittmann den Ratsmitgliedern im Stadtentwicklungsausschuss mit: „Eine solche Fahrbahnbreite haben wir in Hilden auf keiner einzigen kommunalen Straße.“

Die Gerresheimer Straße ist beispielsweise zwischen 6,80 und 7,20 Meter breit, die Hochdahler Straße zwischen 7,5 und 7,7 Meter, die Mozartstraße nur zwischen 4 und 6 Meter (mit Parkstreifen. Das bedeutet: Für Straßenbaumaßnahmen oder Arbeiten an Kanälen (viele liegen mitten in der Straße) oder Versorgungsleitungen müssen Straßen künftig komplett gesperrt werden. Die neuen Arbeitsschutz-Regeln gelten zwar in erster Linie für Unternehmen. Doch die Stadt könne keine Baustellen in Auftrag geben, die gegen Recht und Gesetz verstoßen.